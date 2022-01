El primer actor Andrés García necesita una transfusión de sangre para atenuar los problemas de salud que le aquejan a sus 80 años de edad.

Sus padecimientos son el resultado de una vida de excesos, reveló el propio Andrés García, quien sin embargo, afirmó que no se arrepiente de nada, porque para eso se nace.

Andrés García también comentó que sigue arreglando su testamento, pues no quiere dejar problemas a su familia , en caso de que la muerte lo sorprendiera por sus problemas de salud.

En entrevista para el programa ‘Hoy’, desde Acapulco, Andrés García y su esposa Margarita Portillo explicaron por qué el primer actor necesita una transfusión de sangre para aminorar sus malestares.

Margarita Portillo, esposa de Andrés García detalló que a pesar de considerarse un asunto fácil de resolver, en el caso del actor es complicado por su tipo de sangre:

Andrés García dio más detalles sobre las complicaciones que, ante sus problemas de salud, le ha generado el tener un tipo de sangre tan poco común:

Además de los problemas de salud que le produce su condición en la médula espinal, Andrés García dijo que le aquejan malestares derivados de una operación de espalda.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos”

Andrés García