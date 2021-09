Andrés García asegura que el actor José Elías Moreno no tiene la trayectoria para dirigir la ANDI

Además de la polémica con Roberto Palazuelos , Andrés García se enfrentó al actor José Elías Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), por supuestamente no pagar las regalías.

Tras las acusaciones en su contra, José Elías Moreno concedió una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ donde aseguró que si se le han pagado las regalías a Andrés García.

Sin embargo, Andrés García volvió a arremeter contra el actor José Elías Moreno y aseguró que no descansará hasta que los responsables terminen en la cárcel.

Andrés García denunció que desde hace cuatro años la ANDI no le ha pagado las regalías de las películas y telenovelas en las que participó.

En entrevista para el programa Hoy, Andrés García destacó que no es el único que no ha recibido sus regalías.

“Vinieron dos grupos a pedirme por favor, con las autoridades para que nos paguen, no nos está pagando la ANDI. Dije dejen averiguarlo, pueden ser que estaban exagerando, que no fuera cierto”

Andrés García arremetió contra el actor José Elías Moreno y cuestionó su trayectoria e incluso destacó que era un “inútil”.

En el video Andrés García destacó que su principal interés es que los responsables terminan en la cárcel ya que sabe que le tienen que pagar.

“El dinero no lo quiero, los quiero meter a la cárcel. Que me lo den a mí no soluciona lo que no les han dado a otros actores que lo necesitan mucho, me van a pagar a huevo, pero le van a pagar a todos y los que robaron se irán a la cárcel”

Andrés García