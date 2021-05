El pasado 16 de mayo, fue un día muy especial para Andrea Meza, ya que se coronó como la Miss Universo 2021. De esta manera se convirtió en la tercera mexicana en conseguir el triunfo.

A través de la cuenta de Instagram del certamen de belleza se compartió el momento en que la mexicana recibía la vacuna contra el Covid-19.

Andrea Meza acudió a un centro de vacunación en Manhattan, Estados Unidos donde recibió la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer.

La originaria de Chihuahua consideró que es importante compartir este tipo de noticias, ya que más personas pueden ir a vacunarse.

En entrevista con Insider, la Miss Universo 2021 lamentó que en algunas comunidades se han negado a recibir la vacuna contra el coronavirus.

Andrea Meza puntualizó que entre más personas reciban la vacuna contra el Covid-19, más rápido se podrá regresar a la normalidad.

En el video, la joven de 26 años se mostró sorprendida por la rapidez del proceso de vacunación. También señaló que no solo te cuidas a ti mismo, sino que también proteges a lo demás.

La Miss Universo 2021, Andrea Meza, puntualizó que conoce que puede causar miedo recibir la vacuna contra el Covid-19, pero es la manera para poder realizar las actividades cotidianas.

A través de las redes sociales se difundió la teoría de que Andrea Meza era hija de Ana Gabriel. Esta suposición surgió por el gran parecido entre ambas.

Pese a que eran rumores, la hipótesis tomó fuerza cuando Shanik Berman compartió esta teoría en su cuenta de Instagram.

En entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’, Andrea Meza se tomó con humor esta teorías pero destacó que no es verdad.

“Me reí, no tengo idea de dónde viene este chisme. Me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos; no tengo nada más qué decir al respecto”

Andrea Meza