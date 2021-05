Uno de los vestuarios más recordados de Andrea Meza durante la noche de Miss Universo, fue el espectacular vestido rojo creado por el diseñador michoacano Ivis Lenin .

La prenda impactó tanto al público, que muchos atribuyeron a esta el triunfo de Andrea Meza en el certamen.

Sin embargo, a través de redes sociales, este vestido ha sido acusado de plagio.

En días recientes, y luego de la polémica alrededor del traje típico de alebrije, la nueva Miss Universo volvió al ojo del huracán.

El vestido color escarlata , diseñado en seda y con más de 40 mil cristales, ha sido acusado de plagio.

En un inicio, Ivis Lenin contó que su inspiración fueron las “mujeres elegantes del cine de oro”.

No obstante, imágenes difundidas en redes demostrarían todo lo contrario.

Según se lee en la denuncia por usuarios, el ‘ vestido de noche ’ lucido por Andrea Meza, es bastante similar a un diseño de la firma ‘La Bourjoisie’ , de Kuwait.

Dicha firma es muy reconocida en el Medio Oriente, pues se encarga de vestir a las más grandes celebridades de la región.

En las imágenes puede observarse que el vestido escarlata y el ‘original’, tienen características de confección, materiales y diseño casi idénticas.

Lo único diferente entre ambos vestidos, es el color .

El vestido de la firma ‘La Bourjoisie’ fue creado para una colección del 2017, mientras que el usado por Andrea Meza fue diseñado hace algunos meses.

Hasta el momento, los diseñadores Ivis Lenin y Nadim Olivera Soudaiha, de la firma de Kuwait, se han mantenido al margen de la polémica.

Recordemos que, según la anécdota contada por Andrea Meza, ella eligió el vestido escarlata “a última hora”, pues el plan previsto contemplaba un diseño de su artista de cabecera, Edgar Lozzano.

“Él me dijo, quiero que te lo midas y me digas qué piensas. Cuando yo lo vi, dije: ‘es el vestido’. Me decidí por él porque me parecía maravilloso, espectacular y dije, ‘okey, vamos con este para la final’.”

Andrea Meza