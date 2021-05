Andrea Meza le contesta a Shanik Berman por decir que Ana Gabriel es su mamá

El pasado 16 de mayo, Andrea Meza se coronó como la Miss Universo 2021. Desde su triunfo, la modelo ha protagonizado varias polémicas.

A través de las redes sociales se ha difundido la teoría de que la mexicana es la hija biológica de Ana Gabriel. La hipótesis cobró más fuerza después de que Shanik Berman lo confirmó.

Andrea Meza se encuentra en tendencia en las redes sociales, luego de que supuestamente se reveló que es hija de la cantante Ana Gabriel.

De acuerdo con la información difundida la modelo sabría la posibilidad de ser hija de la famosa. Sin embargo se encuentra muy agradecida por la familia que la adopto.

El rumor rápidamente se convirtió en viral e incluso algunos usuarios hicieron algunas comparaciones físicas entre Andrea Meza y Ana Gabriel.

Aunque se trataba de suposiciones, la información tomó gran relevancia cuando Shanik Berman dio como confirmada esta información.

La periodista destacó que mientras Ana Gabriel adoptó a la hija de su pareja, su verdadera niña fue criada por otra familia y se convirtió en la Miss Universo 2021.

Aunque en el video Shanik Berman no señala que no es una información confirmada, en el mensaje si señala que es una suposición.

La periodista ha sido cuestionada por compartir una información que aún no ha sido confirmada.

“Las personas de la tercera edad deliran mucho en ocasiones”, “Ay, ya dejen a esa muchacha en paz. ¿Por qué no pueden celebrar su triunfo?”, “Señora, usted como periodista profesional y con la ética que la avala por años no puede difundir un rumor de esa magnitud sin antes tener pruebas o mostrar su fuente fidedigna”, son algunos de los mensajes que recibió.

El rumor de que Andrea Meza es hija de Ana Gabriel ha sido desmentido por algunos medios. La periodista Claudia de Icaza escribió en su cuenta de Twitter que la cantante nunca tuvo hijos.

“Ana Gabriel no tuvo hijos, lo sé de buena fuente. No sé si es invento o confusión, pero no tuvo hijos biológicos”

Claudia de Icaza