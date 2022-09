Andrea Legarreta y Galilea Montijo opiron del polémico comportamiento de Ana Claudia Talancón durante la premier de la ”Soy tu fan: La película”. Algunos aseguran que la actriz estaba borracha.

Tras la controversia generada, Andrea Legarreta de 51 años de edad y Galilea Montijo de 49 años de edad salieron en defensa de Ana Claudia Talancón y opinaron sobre los rumores de que se había presentado borracha.

La primera en hablar fue Andrea Legarreta quien señaló que aunque es lo más comentado de la premier de “Soy tu fan: La película”, lo menos de lo que se debería de hablar es sobre si Ana Claudia Talancón llegó o no borracha.

Por su parte Galilea Montijo señaló que a veces no es por la cantidad de alcohol que tomes, sino que hay otros factores que intervienen para que una copa termine en borrachera.

“A mí me ha pasado que llegas a un evento sin comer y quieres medio celebrar con alguien y te da para arriba. Yo tengo amigas que no toman nada o que no comen y en un trago se te va el alcohol y luego no puedes hablar”

Galilea Montijo