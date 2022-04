Andrea Legarreta renunció a Hoy por culpa de un productor y es que no le gustaba la manera en la que estaba llevando el matutino, ni la forma en la que trataba al personal.

Pese a que se ha mostrado muy feliz de estar en el programa Hoy, Andrea Legarreta confesó que no ha sido un trabajo fácil, pues a lo largo de los años ha tenido que adaptarse a las diferentes formas de trabajo de los productores.

En la entrevista que fue retomada por el programa ‘Con Permiso’, Andrea Legarreta confesó que su vida estuvo a punto de cambiar cuando le ofrecieron el protagónico de una telenovela.

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram)

Andrea Legarreta confiesa que renunció al programa Hoy porque no le gustaba trabajar con un productor

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras más importantes del programa Hoy. La presentadora lleva casi 22 años al frente del matutino, convirtiéndose en una de las personas que más tiempo lleva en la emisión.

En el video que se volvió a compartir en Youtube, Andrea Legarreta recordó que antes de que llegará el proyecto de Hoy, ella trabajó en ‘Hoy Mismo’ con el periodista Guillermo Ochoa.

En conversación con Pepillo Origel y Martha Figueroa, Andrea Legarreta confesó que también ha vivido momentos complicados que incluso la han llevado a renunciar al programa Hoy.

“Sí he querido salirme por situaciones que han ocurrido que no he disfrutado. Incluso en algunas ocasiones llegué a renunciar” Andrea Legarreta

Aunque en un principio no quería mencionar nombres, la insistencia de Pepillo Origel hizo que Andrea Legarreta confesará que renunció por culpa del productor Roberto Romagnoli, quien estuvo al frente de la emisión del 2008 al 2009.

“Por ejemplo no me gustaba la forma de producir de alguna persona... de Romagnoli. No me gustaba ni el trato hacia su gente, varias cosas. y bueno pues, dije: ‘el programa no tendría porque cambiar por mí, soy un elemento más’” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confesó que siente una gran responsabilidad con todos sus seguidores del programa Hoy.

“Disfruto mucho y sí es un compromiso que siento que tengo con la gente. Es un programa que ha formado una conexión muy importante con distintas generaciones, pero estuve fuera dos años así que de pronto me di una oreadita” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta reveló que su vida estuvo a punto de cambiar porque le ofrecieron protagonizar una novela

A pesar de que se ha desarrollado como conductora, Andrea Legarreta recordó que también ha participado en algunas novelas.

Incluso destacó que su vida estuvo a punto de cambiar cuando le ofrecieron protagonizar la telenovela ‘Tres mujeres’. Pero tenía que dejar el programa Hoy, lo que pudo haber cambiado su destino.

“Continué en Hoy por un consejo que me dieron porque iba a ser protagonista de Tres mujeres de Martha Carrillo, que yo sabía sería un trancazo y lo fue, sin embargo, me dieron a elegir o conducción o actuación y entre paréntesis me dijeron: ‘tenemos muchas actrices, pero conductoras de tu estilo la verdad es que no’” Andrea Legarreta

Durante su plática, Andrea Legarreta confesó que hay otras cosas que desea hacer y espera que pronto se puedan dar.

“De pronto me planteo qué otras cosas podría hacer. Tengo ganas de producir, de hacer teatro. No es que vea tan a futuro, pero siento que la vida te va trayendo cosas” Andrea Legarreta

Por el momento Andrea Legarreta destacó que se encuentra muy feliz en el programa Hoy.

“Disfruto mucho estar en Hoy. Me he sentido muy arropada por los jefes, por la empresa” Andrea Legarreta