Andrea Legarreta le recomienda a Ninel Conde permanecer soltera para evitarse más problemas como el que vivió con Larry Ramos.

Pese a que Shanik Berman destacó que Ninel Conde está joven y podría encontrar una nueva pareja, Andrea Legarreta le pidió mantenerse soltera por el momento.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta recordó que Ninel Conde se ha metido en muchos problemas a causa de las parejas que ha tenido.

Ninel Conde fue abordada por diversos periodistas en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Al ser cuestionada sobre Larry Ramos, la cantante aseguró que no quería saber nada del empresario.

Durante el programa Hoy se presentó las declaraciones de Ninel Conde, en ese momento Shanik Berman puntualizó que la cantante era joven y podría encontrar un nuevo amor, pero Andrea Legarreta de inmediato se mostró en desacuerdo.

Luego de que Ninel Conde confesó que por el momento se encuentra concentrada en su hijo, Shanik Berman señaló que es muy pronto para que le cierre la puerta al amor.

Shanik Berman señaló que espera que Ninel Conde pueda iniciar una relación con una persona que no sea tóxica, pues no ha tenido suerte con las personas que ha escogido.

Ante el comentario de su compañera, Andrea Legarreta mostró que no se encontraba de acuerdo pues puntualizó que era mejor que Ninel Conde estuviera soltera.

De acuerdo con Andrea Legarreta lo mejor es que Ninel Conde no tenga pareja ya que se ha metido en varios problemas por sus parejas.

“O si no más vale sola, no le aconsejes tú. Porque el otro día dijo que ella no le importaba mal acompañada pero que no le gustaba estar sola”

Andrea Legarreta