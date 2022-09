Andrea Legarreta le hace jurar a Galilea Montijo que no le va a quemar ¿Quién es la Máscara? porque no quiere tener ninguna pista sobre los famosos que estarán participando en la cuarta temporada.

Galilea Montijo de 49 años de edad se ha ausentado unos días del programa Hoy ya que se encuentra trabajando en las grabaciones de la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, luego de que la emisión pasada se coronó Apache.

Este martes 13 de septiembre, Galilea Montijo regresó al programa Hoy y Andrea Legarreta de 51 años de edad aprovechó para hacerle una importante petición acerca de su participación en ¿Quién es la Máscara?

A más de un mes del estreno de ¿Quién es la Máscara? se ha generado gran expectativa sobre los famosos que estarán participando en esta cuarta emisión del programa, luego de que la temporada pasada Apache sorprendió a los jueces.

La semana pasada ¿Quién es la Máscara? inició sus grabaciones con gran hermetismo para evitar que cualquier detalle salga a la luz más allá de los datos que ya se conocen como es el nombre de los investigadores:

Además de que regresa Omar Chaparro de 47 años de edad como conductor y estará acompañado de Marisol González de 39 años de edad quien se encargará de darle más dinámica al espectáculo.

Ante las especulaciones que se han generado, Andrea Legarreta le pidió a Galilea Montijo que no le quemará ¿Quién es la Máscara? al contarle detalles antes de que salga al aire.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta destacó que aunque las personas no lo creen Galilea Montijo no ha querido revelar ningún detalle de ¿Quién es la Máscara?

Andrea Legarreta le hizo jurar a Galilea Montijo que no le dará información ya que ¿Quién es la Máscara? es un programa que sigue por lo que no quisiera que se lo quemaran.

“Bueno, pero no me digas nada, no nos digas nada porque sabes que me gusta mucho verlo”

Andrea Legarreta