Andrea Legarreta se encuentra en medio de la controversia luego de que está siendo atacada por supuestamente criticar la presencia de Taylor Swift en el Super Bowl 2024.

El Super Bowl LVIII sigue siendo tema de conversación, pues más allá del triunfo de los Kansas City Chiefs y la presentación de Usher -de 45 años de edad- , la presencia de Taylor Swift causó gran expectación.

Sin embargo, las Swifties no han dudado en atacar a todos los que en algún momento cuestionaron el foco que recibió Taylor Swift -de 34 años de edad- en el Super Bowl 2024.

Así lo reveló Andrea Legarreta -de 52 años de edad- en donde cuestionó que esté siendo atacada cuando ella ni habló mal de Taylor Swift.

Andrea Legarreta exigió que antes de criticarla investiguen qué fue lo que pasó en el programa Hoy, pues ella no había atacado a Taylor Swift.

Pero en su defensa, Andrea Legarreta había echado de cabeza a una de sus compañeras del programa Hoy, ¿de quién se trata?

El nombre de Andrea Legarreta se convirtió en tendencia luego de que se viralizó la noticia de que había atacado a Taylor Swift por su presencia en el Super Bowl 2024.

Y es que supuestamente durante el programa Hoy, Andrea Legarreta había atacado a Taylor Swift por los reflectores que se robó al tener una relación con el jugador Travis Kelce.

Luego de que varios medios aseguraron que Andrea Legarreta criticó a Taylor Swift, las Swifties no dudaron en defender a la cantante y arremetieron en contra de la conductora de Hoy.

Cansada del hate en su contra, Andrea Legarreta compartió un video en sus Instagram Stories donde explicó que ella no había criticado a Taylor Swift.

Andrea Legarreta aseguró que medios publicaron que había arremetido contra Taylor Swift y eso no había sido así.

De manera contundente, Andrea Legarreta pidió a los seguidores de Taylor Swift que antes de atacar investiguen si fue verdad.

Andrea Legarreta destacó que las Swifties defiendan de esa manera a Taylor Swift, pero dejó en claro que ella no dijo nada.

En su video Andrea Legarreta dejó en claro que es fan de Taylor Swift.

“Yo soy fan de ella, me encanta, me parece bella, me encanta su música, me parece increíble lo que ha logrado. Creo chicas que antes de ponerse a pelear o tirarle mala onda a alguien, mejor verifiquen, porque no fue así”

Andrea Legarreta