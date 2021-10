La actriz Andrea Lagunes, protagonista de ‘Gotita de Amor’, está embarazada. La noticia fue dada a conocer por ella misma y su pareja en redes sociales.

Andrea Lagunes fue una de las actrices infantiles más famosas de Televisa, al haber participado en exitosas telenovelas como ‘¡Vivan los niños!’ o ‘Mi destino eres tú’.

Sin embargo, poco a poco fue desapareciendo de las telenovelas. ¿Por qué? Ella misma lo reveló hace poco en el canal Tlnovelas, de YouTube.

Fue a través de un video, subido a su cuenta de Instagram, como Andrea Lagunes y su novio Luciano anunciaron que se encuentran en la dulce espera.

Para que el anuncio fuera más original, la pareja mostró el proceso de elaboración de “un dibujito muy especial” en el que aparece Andrea Lagunes embarazada, junto a su novio.

“¡Sorpresa, vamos a ser papás!”, se le escucha decir a la sontiente pareja cuando por fin se revela el dibujo terminado.

View this post on Instagram

La publicación se llenó de felicitaciones para Andrea Lagunes, de 28 años de edad, y Luciano, con quien la actriz lleva más de tres años de noviazgo.

Andrea Lagunes comenzó a retomar contacto con sus fans gracias a las redes sociales, donde comparte información sobre su vida personal y sus proyectos profesionales.

Así, el público ha sabido que pese a haber estado ausente de las telenovelas, Andrea Lagunes ha continuado con su carrera como actriz.

Esto ha sido con participaciones en programas unitarios como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’; también, con obras de teatro, principalmente.

En una reciente entrevista con el canal Tlnovelas, de YouTube, Andrea Lagunes comentó que su desaparición de las telenovelas no fue una decisión personal:

“Hacia castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o de cosas así más fuertes, que porque me seguía viendo muy chiquita”

Andrea Lagunes