Tras varios rumores sobre varias ausencias en el matutino, Andrea Escalona revela qué querido conductor se despedirá del ‘Programa Hoy’.

Durante las últimas semanas televidentes del programa Hoy han notado que el elenco ha sufrido algunas modificaciones debido a la ausencia de algunos de sus conductores principales.

En entrevista con varios medios Andrea Escalona fue cuestionada sobre las ausencias de Galilea Montijo, Paul Stanley y Lambda García.

Para sorpresa de los reporteros la hija de Magda Rodríguez reveló que uno de los presentadores podría dejar el Programa Hoy.

El periodista Edén Dorantes compartió la entrevista de Andrea Escalona donde habla sobre la ausencia de Galilea Montijo, Paul Stanley y Lambda García, conductores principales del Programa Hoy.

Durante su conversación, Andrea Escalona reveló que uno de sus compañeros podría regresar al Programa Hoy para despedirse de los televidentes.

Se trata nada más y nada menos de Lambda García, quien a través de sus redes sociales ha presumido que regresó a la actuación.

“Lambda sé que está en novela, pero sé que iba a regresar para que lo despidiéramos. Creo que no es algo que me corresponde a mí”

Sin querer revelar más detalles, Andrea Escalona señaló que le corresponde a Lamba García hablar sobre esta situación, aunque puntualizó que tiene grandes proyectos.

“Eso ya no me corresponde a mí, sino a la producción. Lo que sí es que Lambda ahorita está haciendo unas grabaciones y está yendo y viniendo algunos días. Paul tiene lo de ‘Perdiendo el juicio’, Gali tiene Teletón más otros proyectos y su servidora lo del ‘Dicho’ y ya voy a regresar al ‘Tenorio Cómico’”

Se conoce que Lambda García se integró al elenco de la telenovela ‘Allá te espero’ de la productora Angelli Nesma.

Andrea Escalona confesó que la ausencia de sus compañeros del Programa Hoy se debe a que tienen días de vacaciones y algunos de ellos los han tomado para poder participar en otros proyectos.

En su caso Andrea Escalona destacó que ella faltó debido a que tenía que grabar el capitulo especial con su chiquillo en ‘Como dice el dicho’.

“Cada quién tiene sus días y los usa para diferentes cosas. Yo los uso para chambear, ayer tenía lo del ‘Dicho’ que es una promesa que hicimos con ‘Los Chiquillos de Hoy’ y grabé con Meredith. Paul no vino, no tengo bien entendido, Lambda y Gali también”

Sobre la ausencia de Galilea Montijo, Andrea Escalona destacó que desconoce los motivos de su ausencia, aunque recalcó que lo más probable es que se haya tomado unos días de vacaciones.

“Es como todo... todos tenemos nuestros días, no sé si ahorita sea por recreación o por otro asunto... así que no sé, igual son cosas que Gali está arreglando, como todos nos hemos ausentado un poquito. No me gustaría dar detalles”

Andrea Escalona