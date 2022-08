Andrea Escalona revela qué banda la inspiró a procrear a su bebé y no lo podrás creer. La conductora del programa Hoy sigue revelando más detalles sobre su embarazo.

Durante el programa Hoy, Andrea Escalona de 36 años de edad sorprendió a sus seguidores al confesar que procreó a su bebé después de ir al concierto de una exitosa banda.

Desde que anunció que se convertiría en mamá, Andrea Escalona ha compartido con sus seguidores varios de los detalles de su embarazo como el sexo de su bebé.

Andrea Escalona sorprendió a sus seguidores y a sus compañeros del programa Hoy al revelar que se convertiría en mamá. La presentadora compartió un video en donde presentó a su pareja Marco.

A lo largo de las semanas Andrea Escalona ha compartido más detalles de su embarazo con sus seguidores, desde cómo se ha preparado para recibir a su bebé hasta cómo le gustaría que fuera su parto.

Sin embargo durante la emisión de este viernes 19 de agosto del programa Hoy, Andrea Escalona sorprendió a sus seguidores al revelar que una banda la inspiró a procrear a su bebé.

Andrea Escalona confesó que acudió al concierto de Coldplay y después procreó a su bebé, por lo que la banda ya sería parte de la historia de su hijo.

En entrevista compartida por el periodista Edén Dorantes, Andrea Escalona compartió que hasta el momento no ha tenido grandes síntomas e incluso confesó que se portó muy bien durante su viaje a Europa.

“Llevo 35 años teniendo antojos ahora con causa, ha sido el mejor embarazo, no me ha dado nada de lata en el viaje a Europa se portó padrísimo, se quejaron más mis primas”

Andrea Escalona confesó que las mamás siempre tienen gran amor para sus hijos sin importar el sexo, sin embargo pensó que sería más fácil tener una niña.

En el video, Andrea Escalona destacó que si imaginaba que iba a tener una niña por la historia en su familia, pero cuando le dijeron que era un niño se preocupó y pensó en pedir un instructivo.

“Si me imaginaba una niña porque vengo de una familia de mujeres y cuando me dicen es niño, hay los instructivos, ahora qué voy a hacer con eso”

Andrea Escalona reconoció que no ha tenido niños cercanos para conocer un poco de su educación, por lo que considera que será un gran reto.

“Yo no tengo instructivos para los niños, no los he tenido tan cerca como las mujeres, creo que va a ser un gran reto. Estoy super emocionada para hacer un caballero”

Andrea Escalona