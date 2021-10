Anahí se alejó de los medios porque no era feliz: “Mi salud mental no estaba bien”. En entrevista la actriz reveló que se encontraba viviendo momentos muy complicados por lo que decidió enfocarse en su salud mental.

Pese a que se encontraba con gran éxito tras formar parte de RBD, Anahí confesó que hubo cosas negativas que le perjudicaron su salud mental y emocional.

Más allá de las especulaciones, Anahí destacó que tuvo que pedir ayuda para poder recuperar su felicidad. Fue en ese momento que tomó la decisión de centrarse en formar una familia con Manuel Velazco Coello.

Anahí (Tomada de video)

¿Manuel Velazco Coello influyó en la decisión de Anahí de alejarse del medio del espectáculo?

En una transmisión en vivo con Mar Saura, Anahí se confesó y reveló los motivos que la alejaron del medio del espectáculo.

La actriz decidió dejar de lado su trayectoria para enfocarse en su familia, de tal manera que en casi ocho años solo ha realizado dos proyectos musicales. De inmediato surgieron rumores que su esposo Manuel Velazco Coello le había pedido no seguir con su carrera.

Sin embargo, Anahí confesó que su decisión no tuvo nada que ver con su esposo, sino que fue una decisión personal ya que no era feliz.

En el video Anahí se mostró agradecida con lo que consiguió durante su trayectoria, pero confesó que comenzó muy pequeña por lo que le tocó vivir momentos que no fueron tan agradables.

“Siempre disfruté muchísimo lo que hice. He vivido completamente agradecida de todo lo que pude conocer, crecer, experimentar. Pero también hubo cosas un poco rudas, a veces ¿no?, que no fueron tan lindas tal vez o que te marcan de una forma no tan positiva” Anahí

Anahí confesó que no estaba siendo feliz, por lo que decidió alejarse para poder cuidar su salud emocional y mental.

“Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, tomarme un descanso por decirlo así. Sentía que mi salud mental y emocional no estaba tan bien y que había cosas que no me estaban gustando tanto o no me estaban haciendo tan feliz de esta carrera” Anahí

Anahí (@anahi)

Anahí confesó que los malos comentarios le afectaron su salud mental

En su conversación, Anahí reconoció que los malos comentarios le llegaron a lastimar, por lo que puso un alto a su carrera.

“Hasta aquí de estar tan expuesta, de estar todos los días en un foro, estar expuesta a comentarios que en su día sí me lastimaron mucho, tanto a mí como a millones de niños que crecieron en este ambiente, es duro, muy duro” Anahí

Sobre su relación con Manuel Velazco Coello, Anahí destacó que fue en ese momento donde estaba pidiendo ayuda porque no estaba bien, que llegó a su vida su esposo.

“Creo que tengo ganas de darme una oportunidad en todos los sentidos, también a mi corazón de tener un poquito más de paz, de no estar tan expuesta porque estoy necesitando ayuda; esta bien pedir ayuda ¿sabes?” Anahí

Durante su conversación Anahí dejó en claro que lo más importante es cuidar la salud mental y emocional. En ese sentido dejó en claro que era necesario alejarse de los medios para poderse recuperar.

“Sabemos cuando no queremos ya estar en un lugar y yo creo que es ahí, claro hay miedo e incertidumbre, pero es en ese momento es cuando te sale lo valiente y dices, ‘primero va mi corazón y mi paz mental’” Anahí

La cantante confesó que cuando tomó la decisión de alejarse de los medios, estaba en un momento muy complicado incluso sentía que no era ella misma.

“Para mi alma, mi corazón, para mi mente... Justo antes de esta decisión estaba pasando por uno de los momentos más feos de mi vida... Yo estaba muy mal, estaba como enojada con la vida, como con un caparazón siempre, como a la defensiva, de pronto me porté mal con personas que no lo merecían. No era yo” Anahí

¿Anahí se arrepiente de haberse alejado del medio del espectaculo?

Anahí reconoció que en ese tiempo le dio espacio a la mujer, hija, hermana y a la persona que hay dentro de ella. Además destacó que no se arrepiente de la decisión que tomó, pues pudo formar la familia con la que tanto soñaba.

Ahora Anahí destaca que se encuentra en un momento pleno, donde es capaz de dirigir su carrera y poder tomar solo los proyectos que la hacen feliz.