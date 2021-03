Hace unos días 'El Komander' preocupó a sus seguidores por su estado de salud

Alfredo Ríos , mejor conocido como 'El Komander', hace unos días preocupó sus seguidores en redes sociales, luego de que compartiera un video desde la camilla de un hospital.

En entrevista para el programa 'Sale el Sol', 'El Komander' detalló que fue su papá quien lo invitó a comer pescado frito y por la tarde comenzó a sentir un malestar muy fuerte, aunque en su momento no le tomó mucha importancia.

'El Komander' señaló que ya se encuentra mejor de salud y que incluso para poder ingresar al hospital le hicieron la prueba de Covid-19, la cual salió negativa, con el fin de que descartaran que el dolor era por dicha enfermedad, porque uno de los síntomas es el malestar estomacal.

El cantante confesó que se ve más delgado porque desde hace unos meses ha estado haciendo dieta, pues uno de los propósitos de este nuevo años era bajar de peso, con la intención de estar bien de salud y verse mejor para su fans.

"No le puse mucho cuidado y este malestar se me convierte en una infección, yo digo que es fue el pescado, peromi papá dice que no, que no es el pescado que él me regalo, el doctor me dijo 'yo no te puedo decir' Gracias a Dios descartamos eso, pero lo que sí supimos es que era una pequeña infección que gracias a Dios no pasó a mayores " El Komander

#ElKomander aclara porqué llegó al hospital de emergencia pic.twitter.com/dnaMPcZHwv — Saul GC (@SaulGC10694257) — Saul GC (@SaulGC10694257) March 5, 2021

¿Quién es El Komander?

Su nombre real es Alfredo Ríos, nació en Culiacán, Sinaloa, un 29 de abril de 1983, es un cantante y compositor del género Regional Mexicano, especializado en Banda, Norteño y Mariachi. 'El Komander' es especialmente famoso por sus narcocorridos.

En sus canciones, El Komander habla de amor, borracheras, traiciones y la amistad, lo que lo ha mantenido en el gusto de los fans, muchas veces ha sido juzgado por exaltar el estilo de vida ostentoso y violento vinculado al narco.

Cabe mencionar que en 2014, 'El Komander' y otros músicos representantes de este movimiento se enfrentaron a una prohibición de hacer conciertos en municipios de algunos estados, esto debido a que algunas autoridades consideraron que sus canciones hacían apología a una vida violenta.