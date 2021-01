La primera actriz Ana Martín presumió su belleza natural a través del tiempo

Ana Martín es una de las actrices más conocidas y talentosas de México, con casi 60 años de trayectoria en la televisión , la actriz conquistó al público con cada uno de sus emblemáticos personajes.

Además de su talento, la belleza de Ana Martín también ha destacado en el medio, y para comprobarlo compartió algunas fotografías para presumir la belleza natural que posee desde su juventud.

Ana Martín presume su belleza juvenil

A través de fotografías en Instagram y Twitter, Ana Martín recordó su niñez y juventud en la televisión. En las primeras imágenes, la actriz compartió un cuadro con fotografías de ella cuando era una niña; además, recordó que siempre había tenido el deseo de actuar.

Con una fotografía de su época quinceañera , Ana Martín sorprendió a todos con su espectacular figura y belleza natural, mismas que, de acuerdo con Ana, no tenían nada que ver con cirugías ni con ejercicio.

En esta fotografía yo tenía 15 años 😊

¡Qué rápido pasa el tiempo! pic.twitter.com/IC1V1q4dqS — Ana Martín (@AnaMartinActriz) — Ana Martín (@AnaMartinActriz) January 3, 2021

Yo de joven 😊 sin cirugías, no hacía ejercicio, así nací. pic.twitter.com/xlUDCmQGqo — Ana Martín (@AnaMartinActriz) — Ana Martín (@AnaMartinActriz) January 4, 2021

Además, la primera actriz también recordó su papel en la telenovela “El pecado de Oyuki”, en donde realizó un desnudo artístico . Confesó que, gracias a este personaje, su piel necesitó una serie de procedimientos para repararla.

“A raíz de mi personaje Oyuki en la telenovela me tuvieron que raspar la sangre molida de mi rostro y me tuvieron que levantar la piel, también me levantaron una ceja que se me había caído, yo no me quito mi edad, mis canas, ni mis arrugas porque las adoro.” Ana Martín

Estas fotografías son de un desnudo artístico en “EL PECADO DE OYUKI” pic.twitter.com/0x648YvG7A — Ana Martín (@AnaMartinActriz) — Ana Martín (@AnaMartinActriz) January 3, 2021

La belleza de Ana Martín cautivó a tantos que, en 1963, se convirtió en la primera Miss World México , momentos que también mostró con un par de fotografías.

Fui la primera Miss World México 🇲🇽 en el año 1963. Quedé en las 7 finalistas, yo tenía 17 años, era menor de edad ¡se armó un escándalo! Porque ustedes lo pidieron, este próximo Miércoles 23 de Diciembre haré un INSTAGRAM LIVE a las 6:00 PM hora México pic.twitter.com/R3lyMHKZVG — Ana Martín (@AnaMartinActriz) — Ana Martín (@AnaMartinActriz) December 20, 2020

Ana Martín es muy activa en redes sociales

El carisma y entrega de Ana Martín no solo se han quedado en las telenovelas, la actriz también ha llevado el cariño que tiene por sus fans hasta redes sociales como Twitter, TikTok, e Instagram, en la que recientemente llegó a los 400 mil seguidores.

La actriz de exitosas telenovelas como “Amor Real”, “El pecado de Oyuki”, “Soy tu Dueña”, “La madrastra”, entre otras, se mantiene muy activa con videos y publicaciones casi personalizadas para cada uno de sus admiradores.