Ana Martín confiesa que tiene un “crush” por Ed Sheeran: “Quiero una camisa de él”

En entrevista para el programa Hoy, Ana Martín confesó siente gran atracción por un joven cantante conocido a nivel mundial. Se trata nada más ni nada menos que de Ed Sheeran.

Ana Martín señaló que no pensó que a sus 75 años le pudiera gustar alguien tan joven, y destacó que el famoso no solo tiene un gran talento, sino que además le gusta físicamente.

“Las dos cosas. Mira que yo nunca pensé que me gustaría a estas alturas de mi vida alguien, pero su personalidad me encanta”

En ese sentido Ana Martín puntualizó que siempre le han atraído los rockeros y Ed Sheeran tiene una apariencia que le llama mucho la atención, como su pelo rojo.

Ana Martín aprovechó las cámaras para pedirle una cosa a sus seguidores y es que le gustaría obtener algo del cantante británico y no ha podido conseguirlo.

En el video Ana Martín destacó que quiere tener una camisa de Ed Sheeran, pero se encuentra agotada.

“Quiero una camisita de Ed Sheeran, si ustedes me la pueden conseguir porque yo ya he buscado por todos lados, hasta por las redes, y no hay manera, todo está saturado”

