La periodista Ana María detalló que, en el pasado, Daniel Bisogno llegó a desearle la muerte.

Ana María Alvarado, periodista de espectáculos, confesó que no es amiga de Daniel Bisogno, pues él la ha llamado ‘espía’, ‘alacrán’ e, incluso, le ha deseado la muerte .

Así lo dijo Ana María Alvarado en el programa ‘Sale el Sol’, luego de ser cuestionada durante una dinámica de polígrafo sobre su relación con más colegas del espectáculo.

“Me ha dicho ‘espía’ y ‘alacrán’”: Ana María Alvarado sobre su relación con Daniel Bisogno

Pese a los muchos -y viejos- rumores que existían acerca de las diferencias entre Ana María Alvarado y conductores de TV Azteca, ella no había confirmado esta información.

Sin embargo, durante la sección ‘Trapitos al Sol’ del programa ‘Sale el Sol’, la periodista y conductora se sinceró sobre la enemistad que mantiene con Daniel Bisogno.

Como parte de una pregunta del polígrafo, Talina Fernández cuestionó a Alvarado sobre cómo ‘se lleva’ con sus demás colegas de la televisión.

“Con los que trabajó no. Ahora estoy bien sola en la cabina de radio y ustedes no, nadie me cae mal.” Ana María Alvarado

Luego de que el polígrafo la ‘cachara’ en la mentira , los demás conductores del programa convencieron a Ana María de ahondar más en la pregunta.

Aunque en un principio, Ana María Alvarado quiso omitir detalles , fue su compañero, Alex Kaffie, quien destapó el nombre de su enemigo: Daniel Bisogno.

“Trabaja en otra televisora (...) es güero y alto, de 1.90 más o menos. (…) Bisogno es el que me cae gordo y muy gordo.” Ana María Alvarado

Ante algunos compañeros impacientes por saber cuál era la razón de su enemistad, Ana María Alvarado confesó que, en el pasado, Daniel Bisogno la llamó ‘espía’ y ‘alacrán’ .

Incluso, la famosa periodista acusó a su colega de TV Azteca de haberle deseado la muerte .

“Me ha dicho ‘que te mueras’, ‘espía’, ‘alacrán’, varias veces. Así con close up, ' espía, alacrana, ojalá que te mueras’.” Ana María Alvarado

Esta nueva confesión sobre la mala relación entre Ana María Alvarado y Daniel Bisogno, llega luego del escándalo sobre la rivalidad entre dos programas de TV Azteca: Venga la Alegría y Ventaneando.

Según contó Alvarado, había "muchas envidias y pleitos" entre las mismas conductoras de los programas; todos, provocados por la decisión de Pati Chapoy de "centralizar los espectáculos".