Ana Claudia Talancón vomitó sangre y se llevó un tremendo susto al presentar serios problemas en su salud. La actriz de 42 años tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

A través de sus Instagram Stories Ana Claudia Talancón alarmó a sus seguidores al compartir unas imágenes en las que se mostraba desde la cama del hospital y conectada a un catéter.

En medio de las especulaciones en torno a su estado de salud, Ana Claudia Talancón concedió una entrevista donde confesó que pasó tres días en el hospital.

Ana Claudia Talancón se ha convertido en una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. La famosa ha sido reconocida por su gran talento en el espectáculo, es por ello por lo que reveló que algunos hombres se pueden sentir intimidados.

A pesar del éxito que ha tenido en diferentes proyectos como ‘Soy tu fan’, Ana Claudia Talancón compartió que también ha vivido momentos muy complicados.

Hace unos días, Ana Claudia Talancón alarmó a sus seguidores al compartir que se encontraba hospitalizada después de que empezó a vomitar sangre mientras se encontraba en uno de los llamados de una serie en la que participa.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Ana Claudia Talancón reveló que se llevó un tremendo susto cuando se encontraba descansando en un camper.

Ana Claudia Talancón relató que de repente se empezó a sentir muy mal ya que al parecer habían desinfectado el camper con unos químicos que le estaban perjudicando su salud.

De acuerdo con Ana Claudia Talancón vivió un momento horrible ya que no sabía que estaba pasando por lo que tuvieron que llevar de emergencia al hospital donde permaneció tres días.

“Sí, unos químicos con los que limpiaron el camper donde estaba yo descansando y fue horrible la verdad, empecé a vomitar sangre, entonces me asusté horrible, me pidieron una ambulancia, me llevaron al hospital y estuve tres días en el hospital. Estuve dos noches”

En el video Ana Claudia Talancón destacó que los doctores descubrieron que tenía una especia de alergia a químicos como el cloro y amoniaco, razón por la cual se le inflamaron los pulmones.

Cuando llegó al hospital, Ana Claudia Talancón presentaba los pulmones inflamados y algunas laceraciones en estómago y tráquea.

Ana Claudia Talancón destacó que aún tiene moretones por los catéteres que le tuvieron que poner para poder darle el medicamento.

A pesar del gran susto que se llevó, Ana Claudia Talancón puntualizó que afortunadamente ya se encontraba mucho mejor.

“La sufrí, todavía tengo moretones de los catéteres que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas que me dieron. Me siento muchísimo mejor, me he recuperado muy bien, he hecho todo bien, la verdad, para poder estar sana y me siento muy agradecida”

