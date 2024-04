Esto fue lo que dijo Ana Bárbara luego de que su mamá emitió un comunicado donde acusó a su esposo de correrla por defender a sus nietos.

Ana Bárbara -de 53 años de edad- se encuentra en medio de la polémica luego de que se enfrenta a una disputa legal con su hermano Francisco Ugalde por su tema Fruta Prohibida.

La controversia aumentó luego de que José Emilio Fernández Levy acusó a Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, de maltratar a los hijos de la cantante.

Gustavo Adolfo Infante no entiende y vuelve a hablar de Ana Bárbara en vivo pese a demanda

A esta polémica se sumó la mamá de Ana Bárbara quien a través de un comunicado confirmó que sus nietos son maltratados por su yerno.

La señora María de Lourdes Motta incluso denunció que la corrieron de la casa cuando intentó defender a sus nietos de Ángel Muñoz.

Tras la polémica por su relación con su familia, Ana Bárbara decidió responderle a su mamá y esto fue lo que dijo.

Ana Bárbara se encuentran en medio de la controversia luego de que su pareja Ángel Muñoz ha sido acusado de violencia.

En un comunicado que se dio a conocer en el programa De Primera Mano, la mamá de Ana Bárbara se sumó a esta polémica al confirmar el maltrato que sufrirían sus nietos en manos de su yerno.

María de Lourdes Motta relató que la habían corrido de la casa de Ana Bárbara y todo por defender a sus nietos de Ángel Muñoz.

En medio de la polémica generada, Ana Bárbara ya le respondió a su mamá y esto fue lo que dijo luego de las acusaciones que hizo en contra de su pareja.

Durante el programa Hoy se pasó parte de la entrevista que concedió Ana Bárbara a su llegada a México.

En su conversación, Ana Bárbara señaló que no tenía idea de lo que había dicho su mamá, por lo que no tenía nada que decir.

“Pues como no la he visto, no tengo respuesta al respecto”

Ana Bárbara