Amber Heard no culpa al jurado sino a las redes sociales que le jugaron en contra de Johnny Depp, hecho por lo cual hizo que el actor ganará la batalla legal.

La actriz Amber Heard ha rotó el silencio luego del veredicto que la condenó a pagar 15 millones de dólares por difamar a su ex marido Johnny Depp.

Luego de que Amber Heard concediera su primera entrevista para el canal estadounidense de televisión NBC News.

En donde la actriz Amber Heard se está quejando del justo trato que ha recibido en las redes sociales tras el polémico juicio público.

Amber Heard cree que redes sociales le jugaron en contra con Johnny Depp (DeCaro, Sarah (206644698) / AP)

Las redes sociales le jugaron en contra con Johnny Depp, así vivió el “odio” Amber Heard

En una de las primeras declaraciones que se han dado a conocer tras romper el silencio, Amber Heard ha dicho que fue objeto de “odio” en las redes sociales durante el juicio contra Johnny Depp.

Por lo que calificó de “injusto” el veredicto llegado en el juicio que sostuvo en contra de ex marido Johnny Depp.

Ya que se dijo convencida de que el jurado de Virginia se inclinó por Johnny Depp, debido a su popularidad y el peso que ejercieron las redes sociales en el proceso judicial.

“En realidad lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”. Johnny Depp.

A lo que Amber Heard opinó que el jurado no debía dejarse influenciar por el estatus de su ex esposo Johnny Depp, a lo que la actriz reiteró: “¿cómo podrían (no estarlo) luego de escuchar durante tres semanas y media testimonios afirmando que soy una persona sin credibilidad?”.

Todo esto en referencia a que la opinión pública que se vivió durante el juicio y la cual fue externada en las distintas redes sociales se mostraron mayoritariamente a favor de Johnny Depp.

En donde incluso los abogados de Amber Heard acusaron al equipo legal de Johnny Depp de “demonizar” a la actriz.

Johnny Depp / Amber Heard (Steve Helber / AP)

Amber Heard apunta a que Johnny Depp se aprovechó de su fama

En el marco de la entrevista concedida por Amber Heard, la actriz expresó que Johnny Depp se aprovechó de su fama.

Lo que según palabras de Amber Heard hizo que el juicio se inclinara a favor de el actor de Piratas del Caribe.

En este sentido, Amber Heard dijo que fue injusto la ola de insultos que recibió por parte de los seguidores de Johnny Depp.

“No me importa lo que piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio y desprecio, incluso si cree que estoy mintiendo, no podría mirarme a los ojos y decirme que cree que en las redes sociales se ha hecho una representación justa. No puede decirme que piensa que esto ha sido justo”. Amber Heard

Dicha entrevista de Amber Heard completa se transmitirá el martes 14 y el miércoles 15 de junio en el programa “Today” de NBC y el viernes 17 de junio en “Dateline NBC”.