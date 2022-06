Amber Heard ha reaparecido luego del juicio contra Johny Depp, en donde la actriz dio su primera entrevista tras el veredicto del jurado y aseguró que su ex marido era un actor fantástico.

Durante la entrevista, Amber Heard para el medio Today , la actriz dio su opinión respecto al fallo del jurado hacia Johnny Depp y sobre la ola de odio que ha recibido en redes sociales, el cual no cree merecer.

Tras perder el juicio contra Johnny Depp, Amber Heard rompió el silenció durante una entrevista con la conductora Svannah Guthrie y dijo no culpar al jurado.

A casi dos semanas del veredicto sobre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, la actriz de 36 años asegura no estar ofendida por el odio que recibe en redes sociales; sin embargo dice que lo que está viviendo no es justo.

La actriz de ‘Aquaman’ dijo que no le importa lo que piensen de ella o sobre lo que opinen respecto a lo que vivió en la privacidad de su matrimonio, por lo que no lo toma como personal.

No obstante, Amber Heard dijo no sentirse merecedora de todo lo que está viviendo en su contra, pese a que ha reconocido que Johnny Depp es un actor fantástico.

“Incluso si alguien está seguro de que merezco todo este odio incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no puedes mirarme a los ojos y decirme que piensas que en las redes sociales hubo una representación justa. no puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”

Cabe recordar que en redes sociales hubo un gran movimiento en donde los usuarios y fans de Johnny Depp exclamaban su apoyo hacia el actor durante todo el juicio contra Amber Heard.

Especialmente esto se vio en TikTok con el hashtag #JusticeForJohnnyDepp, en donde el pasado 3 de junio logró casi 20 mil millones de visitas; mientras que #JusticeforAmberHeard tenía apenas 80 millones.

También etiquetado como #ambergearddisguisty obtuvieron visitas de hasta 900 millones durante las semanas que el juicio contra Johnny Depp duró.

Dos semanas después de que se diera un veredicto final en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, los abogados de la actriz aseguran que el jurado se vio influenciado por la opinión de las redes.

De acuerdo a Elaine Charlos Bredehoft, aunque se les pidió al jurado mantenerse alejado de las redes sociales, ella aseguró que no hubo forma de que no se hayan visto influenciados por las redes.

“¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las rede s sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”

Elaine Charlos Bredehoft, abogada de Amber Heard