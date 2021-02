En redes sociales se puede observar a Allisson Lozz y a su esposo tomando el sol

Allisson Lozz presumió a través de sus historias de Instagram que se encontraba en las playas de Florida, tomando un merecido descanso junto a su esposo Eliu Gutiérrez, con quien tiene 10 años de matrimonio.

En las imágenes y unos cortos videos se puede observar a Allisson Lozz y a su esposo tomando el sol, eso sí, Lozz protegiendo su rostro con un sombrero de color negro, que hizo contraste con su traje de baño en color verde.

Cabe señalar que son muy pocas las veces que Allisson Lozz se deja ver en bikini, sin embargo se atrevió a presumir su figura desde la orilla del mar.

¿Qué hace Allisson Lozz en Florida?

Recordemos que hace unas semanas Allisson Lozz contó a sus seguidores que tiene una enfermedad en la visa, la cual por fortuna se pueden tratar.

Cabe destacar que Allisson Lozz se encuentra en Florida porque fue a visitar a cinco especialistas, luego de que un médico le había diagnosticado que quedaría totalmente ciega cuando cumpliera 30 años de edad, por tener sus ojos muy grandes.

Allisson Lozz en la playa @allisson_gtzz

"Me vieron en total cinco especialistas y confirmaron que no tengo queratocono. Tengo dos tipos de enfermedad, mi ojo es muy largo y eso hace que no entre la luz adecuadamente, lo que hace que tenga una graduación muy muy alta. La otra enfermedad es que en mi pupila tengo como dos montañitas que cuando lo ven microscópicamente sí se notan” Allisson Lozz

Ante la buena noticia Allisson Lozz no pudo evitar las lágrimas al compartir que no se quedará ciega a los 30 años, como le habían dichos otros médicos hace algunos años.