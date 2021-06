Allisson Lozz revela por qué nunca volverá a las telenovelas

Allisson Lozz se retiró de la actuación profesional hace más de 10 años, sin embargo, sus fans no pierden la esperanza de volverla a ver en las telenovelas.

Y es que, tra el anuncio de su retiro, inclusos sus colegas actores decían que tarde o temprano Allisson Lozz volvería a retomar su carrera, lo que hasta ahora no ha sucedido.

Recientemente, Allisson Lozz abordó el asunto en redes sociales, pues desea dejar en claro que nunca más volverá a las telenovelas y expuso sus razones para no dar marcha atrás.

Aunque Allisson Lozz ya no pertenece a la farándula, se ha mantenido en contacto con sus fans a través de Instagram, donde les cuenta sobre su nueva vida como ama de casa.

Así, comparte fotos de sus hijas, de su marido e incluso habla sobre los triunfos que ha tenido como empresaria, actividad que hace poco le hizo ganar una camioneta.

Hace unos días, durante una transmisión por Instagram, Allisson Lozz recordó qué pasó tras su participación en “En nombre del amor”, su última telenovela, y el anuncio de su retiro.

“Yo creo que todo el mundo decía: ‘Va a volver luego, es una racha’. Yo recuerdo que hasta daban entrevistas algunos diciendo: ‘Al rato vuelve’. Pero es que no era una racha, no era algo de emoción, era algo muy en serio”

Ante ello, Allisson Lozz explicó que se retiró de la actuación para dedicar tiempo a su “espiritualidad”, como creyente de los testigos de Jehová.

Allisson Lozz afirma que tomó la mejor decisión, pues un años después se casó con Eliú Gutiérrez, a quien conocía desde pequeña. Poco después llegaron a su vida sus dos hijas.

Pese a esta explicación, sus seguidores volvieron a preguntarle a Allisson Lozz cuándo volverá a la televisión. Ella se mostró agradecida por las muestras de cariño.

Sin embargo, pero subrayó de forma contundente que nunca más volverá a las telenovelas porque su experiencia en el medio no fue muy buena.

“Ahora con los ‘Reels’ [de Instagram] algunos me ponen: ‘Deberías volver a las novelas eres muy buena actriz’. Gracias por lo de buena actriz, pero realmente no es por eso, sino es el medio cómo se desenvuelve, es triste, solo. En mi experiencia fue así, no hablo por todos, pero en mi experiencia fue así. Yo me la pasaba muy sola y yo veía a todos muy solos”

Allisson Lozz