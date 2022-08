Un hermano de Alicia Machado murió de forma trágica y ella todavía lo recuerda con pesar a un año de que su cuerpo fue encontrado en Venezuela.

Alicia Machado es conocida por haber ganado Miss Universo en 1996, la famosa de 44 años de edad reveló que ha vivido momentos muy complicados por la situación que se vive actualmente en Venezuela.

En entrevista con Yordi Rosado, Alicia Machado recordó como fue su pasó hasta llegar a Miss Universo, pero también habló sobre su situación familiar y la muerte trágica de su hermano.

Luego de ganar la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Alicia Machado nuevamente se convirtió en tendencia.

Alicia Machado fue la más reciente invitada del programa de Youtube de Yordi Rosado, durante su conversación la actriz abrió su corazón y habló sobre varias partes de su vida.

Sin embargo uno de los momentos que ha marcado su vida es la trágica muerte de su hermano, quien perdió la vida en Venezuela.

Alicia Machado recordó con gran pena la muerte de su medio hermano Arturo Jr, quien falleció de una manera muy trágica debido a la situación que se vive en Venezuela.

Entre lágrimas, Alicia Machado confesó que el 22 de diciembre del 2020 su hermano Arturo Machado Zambrano fue secuestrado saliendo de su casa. Tras 11 meses de angustia, encontraron sus restos en una fosa común en Venezuela.

Alicia Machado señaló que su familia la había mantenido al margen de todo lo que estaba pasando, ya que no querían que su fama de alguna manera afectará la situación.

“Eso ha sido algo bien difícil para nosotros... él era muy especial para mí. Bueno, a mí me mantuvieron un poco alejada del caso por obvias razones porque yo a Venezuela no voy y no pienso ir y me mantuvieron alejada por la misma condición de ser alguien famoso y era poco lo que yo sabía de cómo se estaba llevando el caso”

Alicia Machado