Julio César Chávez mete las manos al fuego por su hija Nicole Chávez y ya pidió a sus seguidores de Estados Unidos, votar por ella para que permanezca en La Casa de los Famosos 3.

Por si no lo sabías, Nicole Chávez, de 25 años de edad, está dentro de La Casa de los Famosos 3, pero está semana quedó nominada.

Ante ello, Julio César Chávez, de 60 años de edad, ya hizo campaña por su hija y pidió a sus seguidores que voten y se quede en el reality show de Telemundo.

Desde que se dio a conocer que Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez, estaría en La Casa de los Famosos 3, el pugilista pidió que apoyaran a su primogénita.

En sus redes sociales, el boxeador celebró la entrada de su hija al reality show y desde un inicio pidió, “A mi gente en USA a apoyarla cuando me la nominen”.

Sin embargo, ese mensaje no fue suficiente, ahora Julio César Chávez volvió a mostrar apoyo a su hija y como está nominada, mandó mensaje a sus seguidores en Estados Unidos.

El aplaudido pugilista pidió que votaran por su hija, pues este lunes 6 de febrero, podría ser la siguiente en salir de La Casa de los Famosos 3.

Asimismo, señaló que hay ardidos que no la quieren ver dentro y aseguró que por ello decidió mandar este mensaje, “para que se ardan más todos”.

Sin embargo, Julio César Chávez terminó mandando “bendiciones” a todos.

Muchos de los que entran a La Casa de los Famosos, lo hacen por obtener el premio al ganar, sin embargo, Nicole Chávez ya dejó claro que ella no lo necesita.

Antes de las nominaciones, ya había picudeo entre la hija de Julio César Chávez y Paty Navidad, de modo que Nicole hizo saber qué dinero, no le hace falta.

Entre conversaciones en La Casa de los Famosos 3, Nicole Chávez aseguró que ella no necesita dinero, de modo que si sale del reality show no le afectaría.

“Ella necesita dinero para vivir y yo no, entonces me da igual si me nomina y me voy esta semana”.

Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez.