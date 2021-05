Alicia Machado habló sobre las supuestas amenazas de muerte que “una revista” aseguró había recibido por parte del padre de su hija.

En entrevista con ‘Ventaneando’, la exmiss universo Alicia Machado, desmintió que reciba amenazas de muerte por su expareja.

Asimismo explicó que su abogado ya contactó a “la revista” debido a que están afectando a su hija , que es menor de edad.

En la entrevista realizada a la venezolana, explicó que ella nunca ha recibido ninguna amenaza de muerte por nadie.

“No es cierto, no existe posibilidad alguna, no existe. Y si llegara a haber posibilidad alguna, porque yo nunca en mi vida he recibido amenazas de muerte, de ningún Trump y mucho menos del padre de mi hija”.

Alicia Machado.