José Manuel Figueroa asegura que Alicia Machado está confundida tras insinuar que es golpeador. El cantante destacó que no le presta atención a las declaraciones que pueda realizar la actriz.

En entrevista con varios medios, José Manuel Figueroa fue cuestionado sobre las declaraciones que realizó Alicia Machado en la que supuestamente lo habría acusado de haberla golpeado.

José Manuel Figueroa arremetió contra Alicia Machado y aseguró que “siempre le han caído mal las pastillas para bajar de peso”.

Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’, Alicia Machado confesó que había sufrido violencia de género por parte de una expareja.

“Hasta que me levantó la mano y me pegó y me dio un bofetón. La única vez que un hombre me ha levantado la mano y creo que no le quedaron ganas de volverlo a hacer”

José Manuel Figueroa