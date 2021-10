No, no es broma, Gomita se va de México tras denunciar a su padre Alfredo Ordaz Bajaras de violencia intrafamiliar; sin embargo, su partida solo es temporal.

Verás, el pasado miércoles Gomita empacó algunas de sus pertenencias, hizo maletas y se trasladó al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Colombia.

Gomita viaja a Colombia (@gomitaoficial123 / Instagra)

Y es que pese a que su nombre acapara aún titulares por la denuncia en contra de su padre, quien la golpeó y le arrancó las extensiones cuando ésta defendía a su madre de él, Gomita, hoy más que nunca, quiere disfrutar de la vida.

Por ello, no lo pensó dos veces y se fue a disfrutar del ambiente de Medellín, Colombia, donde se reunió con un grupo de amigas, según presumió en sus historias de Instagram.

“Vine a cenar con mis amigas íntimas, está Grecia y Weeeendy”, se escuchar decir a la animadora en un video publicado en la red social.

Gomita se reúne con sus amigas en Colombia (@gomitaoficial123 / Instagram)

Posteriormente Gomita explica que viajó a Medellín, Colombia, para animar un show junto a sus amigas; no obstante, no revela cuando estará de regreso en México.

Gomita en Colombia (@gomitaoficial123 / Instagram)

Gomita evita tomar alcohol por su cirugía estética

Por otra parte, la también presentadora de televisión alarmó a sus fans con este viaje y es que al publicar videos donde aparece perreando, fue cuestionada por su salud por lo que Gomita aclaró que evita tomar alcohol por su cirugía estética.

“A los que me preguntan si ayer tomé, yo no tomé nada amores porque todavía no puedo tomar nada”, aclaró Gomita luego de que fans la cuestionaran ya que les pareció sospechoso verla muy feliz perrear en un antro.

Razón por la que informa que debido a su reciente cirugía estética (una nueva liposucción) debe evitar las bebidas alcohólicas al menos por dos meses, tres de preferencia.

“Me faltan dos meses, me dijo el doctor que en 3 meses ya puedo tomar algo, pero yo tengo mucha paciencia”, indicó y aseguró que no necesita alcohol para sentirse feliz y mucho menos divertirse.

Cabe recordar que hace unas semanas, Gomita viajó a Venezuela para realizarse una liposucción misma que le ayudará a deshacerse de 20 kilos.