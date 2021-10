Diana Golden dice que Alfredo Adame es “tan mañoso” que su dinero está escondido o a nombre de su hija Vanessa Adame.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Diana Golden se burló de Alfredo Adame luego de que el abogado Víctor Carrillo reveló que el conductor no tiene los recursos suficientes para pagar 25 mil pesos.

De acuerdo con el abogado de Diana Golden solo se había encontrado un saldo de 8 mil pesos en las cuentas de Alfredo Adame.

Tras revelarse que Alfredo Adame no tiene el dinero para pagarle 25 mil pesos a Diana Golden, la actriz se burló del conductor.

Sin embargo Diana Golden destacó que no cree que Alfredo Adame no tenga más dinero, pues señaló que es “tan mañoso” que seguramente escondió su dinero o lo puso a nombre de su hija Vanessa Adame.

Las burlas de Diana Golden no terminaron ahí, pues incluso señaló que Alfredo Adame no tenía dinero ni para comer.

“El pobre don cobarde nada más llegó a este mundo a sufrir. Es un hombre chiquitito, pobrecito, sufridito. Pero como el señor no tiene ni para comer, ni para vestir, no es que de verdad no debe tener ni para comer señor cobarde”

Diana Golden