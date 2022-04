Alfredo Adame se cayó 2 veces en 8 segundos, se burla abogado de Carlos Trejo, así como da su versión sobre el agarrón que ha inspirado divertidos memes y desatado una ola de críticas.

El abogado de Carlos Trejo recuerda que los golpes iniciaron cuando intervino para asegurar que no había ninguna pelea acordada con el Cazafantasma como el veterano actor informaba a los medios de comunicación.

“Le incomodó lo que le empecé a decir. Después vino la persona que vive con él, me empuja, le pido que no me empuje, no le pareció que le hablara así a la persona que vive con él, en ese momento empezó la pelea”, recuerda.

“Tristemente en 8 segundos el señor acabó dos veces en el piso, eso fue lo que pasó, preferí retirarme para que no fuera algo mayor”, dice el abogado, quien además de violento lo acusa de fraude.

El abogado de Carlos Trejo apareció en la conferencia de prensa de Alfredo Adame y le reclamó que fue él quien no se presentó a la pelea... momentos después se lanzaron a los golpes. Vía @Radio_Formula #Video 🎥👇🏽



pic.twitter.com/rycahoS6Zv — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 5, 2022

Abogado de Carlos Trejo acusa a Alfredo Adame de querer cometer fraude

Y es que recuerda que hace un tiempo, Alfredo Adame puso una orden de restricción en contra de Carlos Trejo por lo que le parece absurdo que ande diciendo que se enfrentarán cuando no se le puede acercar.

“No puedes armar una pelea cuando tienes una orden de restricción, o sea, eso es fraude. Está engañando a los empresarios, pretende engañar a la prensa y a la audiencia”, advierte en tono molesto.

Carlos Trejo se deshace en insultos hacia Alfredo Adame

Por su parte, Carlos Trejo también expresó su molestia ya que no estaba enterado que Alfredo Adame nuevamente promovía una pelea usando su nombre.

“Es un enfermo, engendro, me da lastima. Es un tipo que me da vergüenza, no entiendo cómo sigue ladrando”, dice y asegura que no se necesita de un acuerdo para intercambiar golpes.

“Nos vamos donde sea, en la calle. Aquí somos hombres no payasos”, subraya y asegura que Alfredo Adame no quitará la orden de restricción en su contra, pero de hacerlo, de inmediato se arreglan.

“Súbete a darnos la madre y se acabó. Lo que se va arreglar a madrazos no se va arreglar a palabras”, le manda a decir al novio de Magaly Chávez.