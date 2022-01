El actor mexicano Alfredo Adame reveló por qué no uso sus conocimientos de taekwondo en la pelea callejera, que dio mucho de qué hablar esta semana.

Recordemos que este martes se viralizaron una serie de videos, en los que se ve a Alfredo Adame pelear con una pareja, tras un accidente de auto.

Fue en el Periférico de la CDMX, donde Alfredo Adame se enfrentó a golpes con un hombre y una mujer.

En el clip, se puede ver que Alfredo Adame baja a un hombre de su camioneta gris y comienza a forcejear con él y una joven.

Captan a #AlfredoAdame peleándose 😳💥👊 a golpes en la calle tras accidente automovilístico pic.twitter.com/58QzNoKIBb — SDP Noticias (@sdpnoticias) January 25, 2022

Ella lo jala de la camisa, logrando desabotonarla; posteriormente, ambos lo patean y golpean.

En otro de los audiovisuales que circulan en la red, Alfredo Adame aparece pidiendo a la mujer que le de su celular.

Estos videos, desataron burlas de los internautas, hacia Alfredo Adame, pues es del dominio público que es cinta negra en taekwondo.

Por lo anterior, usuarios se preguntaron por qué no utilizó sus conocimientos en el arte marcial, para defenderse ante sus oponentes.

Alfredo Adame revela por qué no utilizó taekwondo en pelea callejera

Alfredo Adame confesó en una entrevista para ‘Ventaneando’, la razón por la que no utilizó el taekwondo para enfrentarse a la pelea callejera que protagonizó.

Explicó, que el taekwondo tiene ciertas normas que prefiere acatar.

“Tampoco usé el taekwondo porque yo estoy en el registro nacional de cintas negras” Alfredo Adame

“Si yo le saco sangre, me puedo ir hasta 15 años al bote porque es una agravante, eres un arma blanca”, agregó, respondiendo a cientos de usuarios.

Por otro lado, Alfredo Adame explicó cómo es que comenzó la riña.

“Hay una salida que es 45 grados, una cuchillita; sales a la lateral del Periférico. Viene tráfico en la lateral, normalmente viene mucha gente”, contó.

“Llego y veo que entre el coche que está parado y el otro, hay 10 metros de distancia. Yo venía despacito”, añadió Alfredo Adame.

“Dije: ‘Qué padre, entro y entro derechito, pero cuando tenía más de 3/4 de coche adentró, un cuate agarra y avienta su camioneta, al laminazo, a la mala, llega y me da un tallón, hasta lo sentí. Agarro y le digo: ‘¿Qué te pasa?’ Y agarra y me empieza a insultar, hacer señas obscenas y todo ese rollo”. Alfredo Adame

Tras recibir varios indultos y provocaciones, la pelea entre Alfredo Adame y la pareja, comenzó.

“Le digo: ‘Oye mijo.... ¿Qué te pasa? Bájate, cobarde y no sé qué’ y me sigue mentando la madre, subió su vidrio y todo el rollo. Luego me doy cuenta de que trae el seguro arriba, le abro la puerta y casi lo saco de la camioneta y pum, pum, cuatro o cinco trancazos en la cara” Alfredo Adame

Alfredo Adame declaró, que incluso quisieron atropellarlo y despojarlo de sus pertenencias.

“Doy la vuelta y empiezo a pasar en su cofre y de repente agarra y le acelera el cuate, me quería arrollar o atropellar... Al momento que me bajo, se baja la mujer de la camioneta y se me deja ir a los golpes y todo el rollo. Se me avienta al cuello, a la camisa y a jalonearme, no me cabía que una mujer se te aviente, es muy fácil darle un puñetazo y te la quitas de encima, pero luego me di cuenta el porqué, yo traía una cadena de oro, quería robarme la cadena”. Alfredo Adame

No descansaron hasta ver a Alfredo Adame en el suelo, recibiendo patadas y golpes, según compartió.