Alfredo Adame -de 65 años de edad- no perdona a Lupillo Rivera por amenazarlo de muerte y aclara si lo va a demandar.

Alfredo Adame sigue dando de qué hablar después de su salida de La Casa de los Famosos 2024, pues ahora revivió su fuerte pelea con Lupillo Rivera, de 51 años de edad.

El artista acudió a Todo para la mujer, en donde reveló cómo fue que el cantante lo amenazó y revela si por dicha pelea recurrirá a acciones legales.

Hace unas semanas, Alfredo Adame y Lupillo Rivera estuvieron enredados en polémica después de protagonizar un fuerte encontronazo en La Casa de los Famosos 2024.

Fue gracias a la intervención de los habitantes y la advertencia que la producción le dio a Alfredo Adame, que la situación solo quedó en dimes y diretes.

Después de su salida de La Casa de los Famosos 2024, Alfredo Adame sigue dando declaraciones sobre su participación en el reality show.

Alfredo Adame acudió al programa de Maxine Woodside y revivió el pleito que tuvo con Lupillo Rivera en las primeras semanas de La Casa de los Famosos 2024.

Al respecto, Alfredo Adame confirmó que Lupillo Rivera lo amenazó de muerte.

“Lupillo me amenazó primero con el incidente con Mariana, después al otro día en el programa en vivo con un auditorio a nivel nacional y me dijo que la venganza es un plato que se come frío y que él me iba a agarrar allá fuera, y pues me iba a matar, que de una vez le dijeran a la policía”

Ante dichas palabras, Alfredo Adame asegura que Lupillo Rivera solo es un “ignorante” que quiere llamar la atención, el artista recuerda que durante su pelea no se quedó callado y le contestó con insultos.

Asimismo, asegura que él ganó dicho altercado porque sólo clavó la mirada a los ojos de odio del cantante, y su respuesta fue agachar la cabeza.

A pesar de lo delicado del asunto, Alfredo Adame reveló que no recurrirá a las autoridades para ponerlos en advertencia sobre las amenazas de Lupillo Rivera.

“Ni voy a proceder, luego me pidió una disculpa, hasta me pagaron una piña y un no sé qué de mi ginger shot, a mí se me resbala porque eso fue actuado, es un personaje mío, que sirve para aplacar a la gente que me quiere faltar al respeto, que me quiere avasallar y todo”

Alfredo Adame