¿Alfredo Adame mintió? El abogado de sus agresores revela qué pasó y si es verdad que el conductor perdonó a sus defendidos después de llegar a un acuerdo económico.

A más de un mes de que Alfredo Adame reveló que había sufrido una golpiza afuera de su casa luego de que se registró un delito en la alcaldía Tlalpan, el conductor confirmó que había perdonado a sus agresores.

En un primer momento, Alfredo Adame de 64 años de edad había señalado que iba llegar hasta las últimas consecuencias pues no quería que sus agresores siguieran en libertad. Sin embargo de un momento ha otro el conductor cambió de parecer.

En medio de todas las especulaciones, el abogado de sus agresores Fidel Gómez revela qué pasó y confiesa si es verdad que el conductor decidió perdonarlos tras un acuerdo económico.

El 28 de septiembre, Alfredo Adame informó que había recibido una golpiza afuera de su casa. Debido a las lesiones que tenía en el rostro, el conductor se sometió a una cirugía en donde le colocaron cuatro placas de titanio en su pómulo derecho.

En pleno proceso de recuperación, Alfredo Adame sorprendió al revelar que había decidido otorgarles el perdón a sus agresores, aunque anteriormente se había negado.

De acuerdo con Alfredo Adame, decidió perdonar a sus agresores ya que no quería hacer nada a nadie. Sin embargo surgieron rumores que señalaban que el conductor había llegado a un acuerdo económico.

Tras las especulaciones, Fidel Gómez, abogado de los agresores de Alfredo Adame concedió una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ en donde habló de lo que había pasado.

Fidel Gómez señaló que sus defendidos salieron de prisión por una “suspensión condicional del proceso” y en los siguientes seis meses deberán cumplir una serie de condiciones:

Sobre cuánto dinero recibirá Alfredo Adame, el abogado señaló que se deberá de esperar los seis meses para poder conocer la cantidad.

Si los agresores cumplen con estas condiciones por seis meses se extingue la acción penal y no se quedan con antecedentes penales.

Fidel Gómez destacó que Alfredo Adame no ha dicho la verdad sobre las cosas y dejó en claro que sus defendidos no son personas violentas como el conductor los hizo ver.

En su conversación Fidel Gómez declaró que se hizo un “chisme de lavadero”, pero sus defendidos no tenían que ver con lo que había pasado y destacó que uno de ellos es un abogado mientras que otro es un comerciante.

“Les puedo decir que no fue cierto, la persona sabe que en realidad en la carpeta de investigación dice una cosa, en el juzgado dice otra y muchas cosas quedan irregulares, yo no le quiero decir que es un mentiroso, pero se manejaron muchas cosas que no debieron de haber existido”

Abogado Fidel Gómez