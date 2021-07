Alfredo Adame cobra más de mil pesos por mentada de madre

Tras haber perdido las elecciones 2021, Alfredo Adame se encuentra trabajando en varios proyectos en la televisión mexicana.

En entrevista con varios medios, Alfredo Adame reveló que cobra más de mil pesos por mentada de madre . Además señaló que no tendría problema en trabajar con Andrea Legarreta ahora que regresó a Televisa.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Alfredo Adame reveló que se encuentra con varios proyectos en Televisa.

Durante su entrevista fue cuestionado sobre las mentadas de madre y aseguró que es algo que las personas le siguen pidiendo.

En ese sentido Alfredo Adame reveló que incluso se encuentra en una plataforma donde llegan su mentadas de madre por más de mil pesos.

Alfredo Adame destacó que no se arrepiente de las mentadas de madre, ya que eso lo hizo más popular.

“No me arrepiento en lo más mínimo y absoluto de la mentada de madre, desde el día que se las aventé hasta el día de hoy no me arrepiento, porque eso me hizo una popularidad impresionante”

Alfredo Adame