Gustavo Adolfo Infante denuncia a Alfredo Adame por extorsión y violencia de género

El periodista Gustavo Adolfo Infante denunció a Alfredo Adame por extorsión, violencia de género y violencia mediática.

Al dar a conocer las acciones legales que emprendió contra Alfredo Adame, Gustavo Adolfo Infante dijo que ya es tiempo de que le pongan un alto al actor.

Gustavo Adolfo Infante ya había dejado entrever que planeaba denunciar a Alfredo Adame, cuando explotó en su contra por los actaques del actor contra Joanna Vega Biestro.

El martes 8 de febrero, en el programa ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante dio detalles sobre su denuncia, señalando que incluso su mamá la firmó:

Gustavo Adolfo Infante dijo no poder entrar en detalles sobre la denuncia que presentó, pero aseguró contar elementos suficientes para que Afredo Adame sea castigado por la ley:

“No les puedo dar los por menores, pero sí estoy en condiciones de decirles que tengo los testigos, los audios, los videos donde Alfredo Adame me extorsiona. Está intentando extorsionarme. Entonces, ya lo hice públicamente, mi mamá de 85 años de edad después de que el sensei del karate la ofendió de la manera en que la ofendió esto no se iba a quedar así”

Gustavo Adolfo Infante señaló que a diferencia de Alfredo Adame, quien siempre lo amenaza con demandarlo, él sí emprendió acciones en su contra porque lo quiere ver preso:

“Él dice muchas mentiras de que ya me denunció, no lo sé, pero yo sí te denuncié Alfredo Adame y yo sí te quiero ver en la cárcel. Creo que no debes de estar en la calle como lo he venido diciendo hace mucho tiempo”

Gustavo Adolfo Infante