El actor mexicano Alfredo Adame, sigue dando de qué hablar; esta vez fue acusado de amenazar de muerte a ‘Platanito’.

Recordemos que recientemente Alfredo Adame fue captado en una pelea callejera.

Esto desató mucha polémica; hizo al público recordar todos los pleitos en los que se ha visto envuelto el actor.

Asimismo, tras el incidente, se pactó finalmente la pelea con Carlos Trejo, que se había cancelado tras un ataque del ‘Cazafantasmas’.

Sin embargo, Diana Golden, Rey Grupero y Carlos Trejo, no son los únicos que han tenido alguna diferencia con Alfredo Adame.

Alfredo Adame da clases de taekwondo tras perder en pelea callejera (Captura de video)

‘Platanito’ aseguró que Alfredo Adame lo amenazó de muerte

El mismo ‘Platanito’ declaró en una entrevista para ‘De primera mano’, que Alfredo Adame arremetió en su contra.

El comediante expuso que “da más risa lo que está haciendo él”, que su show.

‘Platanito’ recordó que su pleito con Alfredo Adame, comenzó luego de que fuera cuestionado sobre quién esperaba que ganaría la pelea; el actor, o Carlos Trejo.

“‘Le voy a los dos’, porque soy biker y la tengo chiquita”, contó ‘Platanito’ sobre su respuesta en esa ocasión.

Platanito (@platanitoshow / Instagram)

“Cuando me metí al escándalo con él, mejor me hice a un lado porque no vivo de eso, vivo de mis shows, no me interesó seguirle dando fama a esta señor”, relató.

Finalmente contó: “Me amenazó de muerte, que trae pistola y lo dijo públicamente, están ahí las grabaciones”.

‘Platanito’ destacó que recordaba públicamente este incidente, por si llegase a pasarle algo, debido a las amenazas de muerte que recibió.

Según el comediante, Alfredo Adame le dijo; “‘Cuando lo vea, lo voy a matar’”.

“El día que pase algo, ahí está el responsable”, agregó ‘Platanito’ sobre su altercado con Alfredo Adame.

Recordemos que Alfredo Adame ha estado en riña con Laura Bozzo por un comentario que la conductora hizo sobre su candidatura política.

Con su ex esposa Diana Golden, terminó en una batalla legal y posteriormente él aseguró que ella consume drogas y está en malos pasos.

Por su parte, Rey Grupero acusó a Alfredo Adame de ser el culpable de su ruptura con Cynthia Klitbo; ante esto, el actor se lanzó en su contra.

La pelea más memorable que Alfredo Adame, ha sido hasta ahora con Carlos Trejo, con quien está en riña desde 2004.