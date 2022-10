Alfredo Adame está bien salado, intentaron desaparecer su denuncia tras golpiza; ahora teme por su vida ya que ha recibido amenazas de muerte.

A casi un mes de que recibió una golpiza afuera de su casa luego de que se registró un acto delictivo en la alcaldía Tlalpan, Alfredo Adame de 64 años de edad confesó que siguen los problemas.

Tras la cirugía a la que se sometió, Alfredo Adame señaló que no se detendrá hasta que sus agresores sean castigados, pero ya se ha enfrentado a algunos problemas y ya sabe quién estaría detrás de todo.

El pasado 28 de septiembre, Alfredo Adame alarmó a sus seguidores al revelar que le habían dado una golpiza afuera de su casa. Las imágenes de cómo había quedado su rostro se viralizaron en las redes sociales en forma de memes.

Hace una semana, Alfredo Adame se sometió a una operación donde le colocaron cuatro placas de titanio en el pómulo para poder reparar el daño que sufrió en el rostro.

En plena recuperación, Alfredo Adame acudió a ratificar su denuncia contra sus agresores. Ahí habló con varios medios de comunicación en donde reveló una anomalía en su caso.

En el video compartido por el programa ‘Venga la Alegría’, Alfredo Adame señaló que quisieron desaparecer su denuncia y para ello una mujer se hizo pasar por su abogada.

De acuerdo con Alfredo Adame la persona estuvo a punto de llegar al archivo donde se encontraban todas las pruebas que tenía en contra de sus agresores.

Alfredo Adame señaló que sabia quien se encontraba detrás de toda esta situación. Según el conductor el periodista Carlos Jiménez -C4 en Twitter- está involucrado en toda esta situación.

“¿Quién la mandó? la mandó Carlos Jiménez, no creo que la hayan mandado los imputados”

Hasta el momento el reportero de nota roja Carlos Jiménez no se ha pronunciado sobre las nuevas acusaciones de Alfredo Adame.

Alfredo Adame confesó que vive con miedo ya que incluso ya recibió amenazas de muerte y por el momento no sabe si se trata de una broma o es algo real.

En su conversación, Alfredo Adame destacó que en lo que se investiga él tomará las precauciones necesarias.

“Estoy temeroso porque ya me amenazaron incluso de muerte de un teléfono 777 y no sabemos si es una broma, si es un pasado de vivo o es alguien relacionado con esta gente, pero por lo pronto yo me estaré cuidando”

Alfredo Adame