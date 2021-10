Alfredo Adame espera que Laura Bozzo entre a la cárcel porque le tiene “una sorpresa” y ya se encuentra armando la carpeta con información que incrimina a la presentadora peruana.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Alfredo Adame señaló que no cree que un juez haya suspendido la orden de aprehensión en contra de Laura Bozzo.

Durante su conversación, Alfredo Adame puntualizó que sigue buscando a Laura Bozzo, sin embargo sus esfuerzos han sido en vano ya que no la ha podido encontrar.

Alfredo Adame volvió a arremeter contra Laura Bozzo pues aseguró que los problemas de la conductora peruana con las autoridades podrían ser mayores y es que le tiene preparado una gran sorpresa.

Alfredo Adame concedió una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ donde adelantó que Laura Bozzo se enfrentará a serios problemas legales cuando él presente su bomba.

De acuerdo con Alfredo Adame se encuentra preparando una carpeta para reunir las pruebas suficientes y poder acusar a Laura Bozzo por trata de personas.

Alfredo Adame confesó que solo se encuentra esperando el momento en que Laura Bozzo sea capturada por las autoridades para poder presentar las pruebas y ejercer acciones legales.

Durante su conversación, Alfredo Adame destacó que no cree que un juez haya suspendido la orden de aprehensión en contra de Laura Bozzo.

En este sentido Alfredo Adame puntualizó que no habrá juez que se meta en un asunto tan grande.

Luego de haber ofrecido una recompensa a quién dé información sobre el paradero de Laura Bozzo, Alfredo Adame confesó que sigue estando en la búsqueda de la conductora peruana.

Alfredo Adame destacó que le ha llegado mucha información sobre dónde se encuentra Laura Bozzo, sin embargo hasta el momento no la ha podido encontrar.

De manera irónica Alfredo Adame destacó que incluso la ha buscado en las coladeras.

“Me hablaron y me dijeron que estaba en el museo de las momias de Guanajuato y fuimos a investigar y sí estaba una ahí con su peluca güera y todo, pero pues no era; luego que estaba en unas coladeras en Iztapalapa y fuimos también como rata de coladera y no estaba. ¿Dónde está?”

Alfredo Adame