Luego de que se hiciera viral el video en donde Alfredo Adame se lanza a las patadas contra el abogado de Carlos Trejo, dio unas breves declaraciones sobre qué fue lo que ocurrió.

De acuerdo a un video subido a YouTube con las declaraciones de Alfredo Adame tras su “pelea” con el abogado de Carlos Trejo, el actor reveló que no lo tiró, sino él se tropezó con la silla.

Según dijo Alfredo Adame, aunque en el video viral se ve cómo cae al piso y mucho se especuló si es que el abogado de Carlos Trejo lo había empujado, el también conductor negó que lo hayan tocado.

“El capi del restaurante lo aventó contra mí y yo estaba fuera de balance porque le había tirado la patada y a penas venía regresado, pues la silla y todo el rollo, me tropecé con la silla y me fui” Alfredo Adame

Alfredo Adame provoca burlas en redes sociales tras lanzar patadas al abogado de Carlos Trejo

El pasado 5 de abril, Alfredo Adame se vio envuelto en un nuevo escándalo ¿la razón? Aventarle patadas al abogado de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa.

Luego de que ambos se hicieran de palabras, Alfredo Adame, quien estaba dando la conferencia, se levantó de su lugar y comenzó a aventar patadas al abogado de Carlos Trejo.

Sin embargo, Alfredo Adame perdió el equilibrio y se tropezó con una silla, lo cual hizo que el actor y conductor terminara tirado en el suelo aún aventando sus famosas patadas de bicicleta.

Esta nueva “pelea” que Alfredo Adame protagonizó y al poco tiempo se hizo viral en Internet, provocó las burlas de todos los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en hacerle memes en su honor.

Es por eso que el nombre de Alfredo Adame se volvió tendencia en redes sociales como Twitter, quienes destacaban con memes que el actor siempre termina en el suelo y que siempre termina “ humillándose ”.

Por su parte, Carlos Trejo también reaccionó al video de Alfredo Adame, provocando la risa del cazafantasmas , quien subió su video reacción a sus redes sociales.

Alfredo Adame y sus patadas de bicicleta provocan memes (Especial )

