Alfredo Adame conoce muy bien el historial delictivo de sus agresores, por lo que ahora teme que si son liberados lo puedan ir a buscar ya que saben en donde vive.

El pasado miércoles 28 de septiembre se dio a conocer que Alfredo Adame habría sufrido una golpiza luego de que se involucró en un delito que sucedió cerca de su casa en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

A dos días de que sucedieron los hechos, Alfredo Adame de 64 años de edad reveló que podría perder el ojo por los golpes que recibió, ya que actualmente solo cuenta con el 3% de visión.

Alfredo Adame se encuentra en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que había recibido una golpiza afuera de su casa en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con Alfredo Adame la golpiza sucedió luego de que se acercó a unas personas después de que pensó que necesitaban ayuda tras una balacera.

Este viernes 30 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia en el Reclusorio Sur para enterar al Juez sobre lo que sucedió.

En entrevista compartida por Ventaneando, Alfredo Adame reveló que espera que sus agresores continúen con su proceso dentro de la cárcel y que después lo condenen por los golpes que le dieron.

Alfredo Adame destacó que sus agresores tienen antecedentes penales e incluso el mayor ya ha estado varias veces en la cárcel.

Por su parte el segundo agresor también cuenta con antecedentes penales, aunque el mayor es el que más averiguaciones previas tiene.

Aunque en un principio reveló que no temía por las represalias, Alfredo Adame reconoció que tiene miedo ya que la banda de narcomenudistas -para la cual trabajan sus agresores- están muy cerca de su casa.

“Tengo mucho miedo, no de ellos, porque estos tipos viven a 300 metros de mi casa, no quiero que salgan. Es una banda de narcomenudistas muy conocida”

Alfredo Adame confesó que anteriormente no tenía miedo porque no se metía con ellos, pero ahora se encuentra preocupado de que un día puedan ir a buscarlo.

“Yo en realidad no les tenía miedo, pero no meterse con ellos mejor sin nada, pero viviría en zozobra de estar todos los días a ver a qué hora me tiran un balazo”

