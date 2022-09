Una vez más, Alfredo Adame mostró su falta de autocontrol y agredió verbalmente a una reportera de Imagen Televisión, por lo que se podría enfrentar a una nueva demanda.

El programa ‘De primera mano’ arremetió contra Alfredo Adame, de 64 años de edad, por haber insultado a la reportera Mariana Zepeda, durante la inauguración de un restaurante.

Gustavo Adolfo Infante, de 57 años, explotó contra el actor y aseguró que quiere verlo tras las rejas.

Mariana Zepeda estuvo en la reciente emisión de ‘De primera mano’ y dio su versión de lo ocurrido con Alfredo Adame.

Ella aclaró que tenía instrucciones de no acercarse a Alfredo Adame, por lo que ella no se le aproximó.

“Fuimos a una alfombra roja, entre los invitados estaba el señor Alfredo Adame junto con otras actrices, a las que nosotros íbamos a entrevistar. Teníamos la consigna de no entrevistar al señor, ni si quiera mirarlo”

Gustavo Adolfo Infante dijo que no era de interés de su programa hablar de Alfredo Adame: “No es de interés para esta empresa”.

“Que quede claro que no se le iba a entrevistar al señor, que quede claro” dijo la reportera agredida por Alfredo Adame.

Cuenta que ella estaba en la entrada del restaurante con el camarógrafo e iba entrando Alfredo Adame quien al verla la comenzó a insultar.

“Al momento que voltio a verme me mentó la madre, sin ningún motivo. No lo estaba entrevistando, la cámara no estaba prendida, ni siquiera estaba prendido el micrófono”

Mariana Zepeda