El actor Alfredo Adame reveló que “no ha habido sexo” con su novia Magaly Chávez, quien se diera a conocer por el programa ‘Enamorándonos’.

¿Por qué no ha habido sexo entre Alfredo Adame y Magaly Chávez? Él mismo confesó las fuertes razones y dio detalles de cómo inició su romance.

En tanto, Magaly Chávez contó qué es lo que le gusta de Alfredo Adame y qué opina del carácter explosivo del actor, que tantos problemas le ha causado.

Alfredo Adame y su novia Magaly Chávez acudieron a la inauguración de una clínica dental el pasado jueves 3 de marzo.

En entrevista con reporteros, Alfredo Adame contó cómo conoció a Magaly Chávez y de qué manera empezó a conquistarla, cinco años atrás:

“Yo la conozco hace cinco años, fui a TV Azteca a hacer unas menciones comerciales y entonces, porque me estaban buscando del programa ‘Enamorándonos’, me llevaron para que viera cómo era el programa, la vi y le pedí su teléfono, le dije que la iba a contratar para unos comerciales y ya saben, el choro ligador”

Pese a sus esfuerzos, Alfredo Adame comentó que alguien más conquistó primero a Magaly Chávez, pero la relación no duró tanto y él volvió a buscar a la actriz:

Aunque ahora son novios oficialmente, Alfredo Adame reveló que a pesar de los cariños que se dan, hay algo fundamenta, en una pareja de su edad que no ha ocurrido:

¿Por qué Alfredo Adame y Magaly Chávez no han intimado? El exconductor del programa ‘Hoy’ reveló las fuertes razones que ambos tienen para no haber tenido sexo hasta el momento:

“Yo soy a la antigüita y ella también, entonces ella lo primero que me dio a entender, me dijo, ‘aquí nada de que crush y de que mi vida y mi cielo y luego no, aquí si le vas a entrar, le vas a entrar serio y formal”

En tanto, Magaly Chávez contó que es lo que le ha atraído de Alfredo Adame, comentando también sobre su polémico carácter:

“En la noche recibo mensajes, me abre la puerta, todo eso es caballerosidad y de verdad, eso lo admiro mucho de él... me gusta su carácter, me gusta que no se deje de la gente, me gusta porque yo también soy así”

Magaly Chávez