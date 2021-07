La noticia de la muerte de Alfonso Zayas Inclán, aún resguarda muchas dudas entre sus fans y medios de comunicación.

No es de extrañar que una de las preguntas más sonadas alrededor de Alfonso Zayas, sea la razón de su muerte.

Según la información más reciente, Alfonso Zayas ya estaba intubado y en un coma inducido debido a su deteriorado estado de salud.

La familia de Alfonso Zayas confirmó la muerte del actor -de 80 años de edad- a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Sin embargo, el texto no aclaró cuál fue el motivo de la muerte de Alfonso Zayas. “Pedimos de la manera más atenta su comprensión y respeto”, mencionó la carta.

Durante la mañana de hoy, distintos medios han intentado contactarse con amigos y familiares de Alfonso Zayas Inclán y, así, conocer más detalles de su muerte y funeral.

Según la información que ha circulado, Alfonso Zayas murió a causa de un paro respiratorio.

Esta condición, de acuerdo con las versiones, fue consecuencia directa del padecimiento de cálculos en la vejiga que aquejaba al actor.

Incluso, tal como lo reveló su primo -el también actor Rafael Inclán- Alfonso Zayas ya estaba internado en el hospital por complicaciones con las piedras en la vejiga.

Rafael Inclán a Chisme No Like

“Falleció hace 40 minutos, estaba internado en el hospital que tiene la ANDA para nosotros. Tenía diferentes deficiencias, estuvo ahí, pero ya no salió. Perdóname, pero no tengo ni detalles ni ganas de informar.”

En la entrevista más reciente, Rafael Inclán reveló que él pudo despedirse de Alfonso Zayas solo un par de horas antes de su muerte.

Además, detalló que la salud de Alfonso Zayas “ya estaba muy deteriorada”; esto, luego de un sinfín de operaciones por distintas enfermedades.

“Él ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Me dieron chance de entrar. Entramos uno de sus hijos y yo. Me despedí de él, había la esperanza de que reaccionara en la madrugada, pero ya estaba muy decantado físicamente y partió después de las 11 de la noche.”

Rafael Inclán a Javier Poza