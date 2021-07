Alexis Ayala recordó las dos experiencias que lo han llevado al límite entre la vida y la muerte ; una de ellas, el episodio de infarto que sufrió en 2018.

Según contó, él estaba de descanso en su casa de Acapulco cuando comenzó con un dolor de pecho y parálisis en el lado derecho del cuerpo.

“Sabes que te está dando un infarto”, contó Alexis Ayala.

Asimismo reveló que, tras superar el infarto, atravesó una dura crisis de depresión y sobrepeso que lo orillaron al fin de su carrera como actor.

En entrevista para el programa ‘Faisy Nights’, de Unicable, Alexis Ayala recordó los dos momentos más cercanos que ha tenido a la muerte.

El primero ocurrió en 1992, cuando padeció problemas graves de salud derivados de disfunciones en la glándula tiroides.

“He estados dos veces a punto de morir. La primera fue en el 92 por la tiroides. Estuve gravísimo en el hospital, y ahí paro respiratorio. Al final me pudieron sacar, pero estaba yo muy joven y no lo entendí como era.”

El siguiente -y más duro- fue hace apenas tres años, en 2018, cuando sufrió un infarto mientras estaba en su casa de descanso en Acapulco.

“Estábamos en Acapulco y sabes que te está dando un infarto, no sé cómo explicártelo”, comenzó a contar.

Alexis Ayala reveló que experimentó todos los síntomas enlistados por médicos para un infarto.

Pues, en cuestión de minutos, el famoso actor sintió cómo su cuerpo se desvanecía y apagaba.

“Me solté del estómago, vomité, me dio dolor en todo el lado derecho, que es muy raro, por lo general da de lado izquierdo. Se me sumió el pecho, la mandíbula se me fue de lado, el brazo se me empezó a torcer. Me empezó a dar todo.”

Alexis Ayala