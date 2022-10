Alex Tienda ensució la reputación de hoteles City Express, acusándolos del robo de sus AirPods, el cual habría ocurrido durante su última estancia en la Ciudad de México (CDMX).

En una serie de tuits, Alex Tienda, el youtuber mexicano que se hizo famoso por estar en Ucrania durante los primeros días en que estalló la guerra con Rusia, detalló cómo habría sucedido el robo en hoteles City Express.

Asimismo, Alex tienda señaló que gracias a una app de localización pudo comprobar que sus AirPods permanecen en hoteles City Express y exigió una solución a sus reclamos.

La tarde del martes 11 de octubre, Alex Tienda denunció a través de su cuenta de Twitter que había sido víctima de un robo en el hotel City Express de Sullivan:

En un video que añadió a su primera publicación, Alex Tienda señaló que no se dio cuenta del robo de sus audífonos hasta que ya se encontraba en el aeropuerto, pero se dijo cien por ciento seguro de que los AirPods desaparecieron mientras dejó encargada su maleta en el hotel:

“Amigos de City Express Plus no me gusta hacer este tipo de tweets, de vídeos, pero estoy muy sacado de onda, estuve hospedado la última noche aquí en Ciudad de México en uno de sus hoteles City Express Plus Sullivan, guardé antes de salir de la habitación mis airpods, aquí, mis audífonos, dejé las maletas encargadas en resguardo de equipaje, en lo que fui a la farmacia, y ahorita que llego al aeropuerto me doy cuenta que ya no están mis AirPods y estoy 100 por ciento seguro que los había guardado ahí y el único momento en el que no estuve con mi equipaje fue cuando lo dejé ahí en resguardo de equipaje en el hotel, entonces estoy 100 por ciento seguro que ahí estaban y que ahora ya no están, muy mal”

Alex Tienda, youtuber