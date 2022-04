Alex Sivent quien es integrante de Mercurio como Elías Chiprut dio su postura sobre Toño Berumen, pues este fue manager de la agrupación juvenil.

Alex Sirvent aunque había dicho que él no sufrió ningún acoso por Toño Berumen cuando se creó Mercurio, le dijo “el que no debe nada teme”.

Alex Sirvent, Héctor Ugarte, Elias Chiprut, Rodrigo Sieres, y Dany Merlo de Mercurio. (Fotógrafo Especial / Cuartoscuro)

Asimismo, se mostró sorprendido porque ya son más de 10 los que denunciaron a Toño Berumen, sin embargo, sostuvo “mi historia es diferente”.

Alex Sirvent se sorprende por las denuncias a Toño Berumen

Alex Sirvent fue entrevistado por ‘Sale el Sol’, en donde no pudo ocultar estar sorprendido por la cantidad de denuncias que Toño Berumen tiene por abuso y acoso sexual.

Alex Sirvent, cantante. (Tomada de video)

“Ufff” fue lo primero que Alex Sirvent compartió de forma titubeante ante la situación que vive su exmanager, diciendo que sin duda “era el momento” de que denunciaran.

El cantante fue contundente al decirle a Toño Berumen “el que no debe nada teme”, pues recordemos que este se encuentra desaparecido desde las acusaciones de Mauricio Martínez.

Poniéndose del lado de las víctimas, Alex Sirvent dijo “lamento muchísimo lo que pasaron las personas que se vieron afectadas”.

Lamento que la denuncia a Toño Berumen se diera en el marco del regreso de:

Mercurio

Tierra Cero

Kairo

MDO

Ragazzi

M5

Los Hijos de Sánchez

Ufforia

“Mala suerte”. Alex Sirvent, cantante.

Alex Sirvent siempre que estuvo con Toño Berumen sus papás asistían

Alex Sirvent le dijo a Toño Berumen “el que no debe nada teme”, pese a que dijo apoyar a las víctimas que denunciaron abuso y acoso sexual del productor.

En una ocasión anterior también compartió con ‘Sale el Sol’, que considera no pasó lo mismo con Toño Berumen pues siempre estuvo acompañado de sus papás.

“Mis papás estuvieron muy pegados conmigo siempre, nadie está a salvo de estar en una situación delicada, pero en lo personal creo que he tenido una carrera sana, limpia y con personas bien intencionadas a mi alrededor” Alex Sirvent, cantante.

Alex Sirvent compartió que si bien él no es una víctima de Toño Berumen, no quiere decir que no crea ni apoye a quienes ya denunciaron al creador de Mercurio.