Alessandra Rosaldo es evacuada por la llegada del huracán ‘Nora’ a Jalisco

Alessandra Rosaldo compartió en su historia de Instagram la aventura que vivió cuando fue evacuada de su retiro de yoga en Jalisco, debido al huracán ‘Nora’.

Alessandra Rosaldo maneja una empresa sobre la práctica de yoga junto a su hermana, Mariana Sanchez-Williams, quienes tenían un retiro para el fin de semana.

Alessandra Rosaldo dijo que, junto con las visitantes, tuvieron que hacer un recorrido por “lancha, carretera y después avión”.

Acompañada por su hermana, Alessandra Rosaldo mostró el look que utilizó para evacuar la playa de Jalisco para dirigirse al aeropuerto de Puerto Vallarta.

“Todo el glamour, no estoy nada incomoda, ni me estoy muriendo de calor. Tip, no viajen con sombrero, yo no sé que hacer con esto”.

Alessandra Rosaldo, actriz.