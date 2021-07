VIDEO: Alessandra Rosaldo se prueba mini short que usó en 1998

Alessandra Rosaldo festejó que mediante un video que mantiene su figura como en su juventud. Mediante TikTok la cantante festejó que volvieron a quedar los mini shorts que usaba en los 90 cuando era parte de Sentidos Opuestos.

Al estilo de Gina Montes de la 'Carabina de Ambrosio', Alessandra bailó muy sexy para su fans. Recordemos que desde hace unos meses Rosaldo se ha concentrado en ejercitarse por salud y para mantenerse activa.

Generando de inmediato verse mejor físicamente hasta el punto de que ya tiene las medidas que tenía hace 20 años.

"Y que me encuentro los shorts que usaba en el ‘98, ¡y que me quedan! Y entonces corrí por las medias y las botas de #únetealafiesta y me puse a bailar de felicidad! GRACIAS @im_coaching por haberme rescatado, empujado, motivado e inspirado para llegar a este momento".

Alessandra Rosaldo. Cantante