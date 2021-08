Alejandro Tommasi seguirá en la música pese al fracaso con su canción

Alejandro Tommasi alarmó a sus seguidores al compartir un video en el que se mostraba muy triste, ya que nadie descargó su canción.

Tras la polémica que se generó con su mensaje, Alejandro Tommasi concedió una nueva entrevista en la que aseguró que seguirá en la industria de la música.

Alejandro Tommasi suele estar en medio de polémicas, como cuando reveló que Armando Manzanero había muerto días antes de que su familia lo dio a conocer. Sin embargo ahora el actor causó gran controversia con su incursión en la música.

En una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Alejandro Tommasi habló sobre su nueva faceta en la música y señaló que aunque la gente lo conozca como actor desde hace mucho canta.

Sobre su canción ‘ Cuando todo se acabé ’ de Juan Gabriel, Alejandro Tommasi pensó que tendría una mejor recepción, pero las personas solo lo veían como un post más y no escuchaban el tema.

Alejandro Tommasi destacó que al ver la poca recepción que había tenido su tema, decidió subir el video. Sin embargo destacó que la gente lo malinterpreto.

Pese a su fracaso con la canción ‘Cuando todo se acabé’, Alejandro Tommasi confesó que no se piensa rendir y seguirá en la industria musical.

En ese sentido pidió a los productores que lo tomen en cuenta, pues aseguró que se encuentra muy bien de salud y con mucha energía.

“Los productores me tomen en cuenta; estoy vigente, estoy sano, tengo muchísima energía, tengo 4 años que no me da ni siquiera una gripa, ya me vacuné... Bueno, me falta la segunda dosis, pero ya me va a tocar y me siento muy bien, me siento con muchas ganas de seguir adelante, espero que los productores me tomen en cuenta”

Alejandro Tommasi